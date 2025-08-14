Участникам детской смены форума «Экосистема» рассказали о принципах экономики замкнутого цикла

13 августа, во время второй детской смены форума «Экосистема. Заповедный край», эксперты из Консорциума Российского экологического оператора провели обучающее мероприятие для участников трека «Олимпиадники», в который вошли победители и призеры экологических олимпиад для школьников Московской области и всероссийского уровня.

«Мы всегда рады сотрудничеству с энергичными и увлеченными молодыми людьми, проявляющими интерес к экологической проблематике и осознающими важность рационального использования ресурсов. Участники олимпиады продемонстрировали высокий уровень вовлеченности и заинтересованности, активно задавали вопросы, предлагали собственные идеи и участвовали в обсуждениях. Подобные мероприятия – это инвестиции в будущее экологической отрасли, поскольку именно эти школьники в ближайшие годы смогут разрабатывать и внедрять реальные экологические решения», – отметили в пресс-службе ППК «РЭО».

Главной темой встречи стали основы циркулярной экономики и примеры применения ее принципов в повседневной жизни. Специалисты рассказали о функциональности системы, которая направлена на поддержание ценности материалов и ресурсов на максимально долгий срок, возвращение отходов в экономический оборот, что способствует снижению нагрузки на полигоны и уменьшению негативного воздействия на окружающую среду.

В качестве докладчиков выступили представители ППК РЭО, ведущих российских университетов и научно-исследовательских центров: Уральского федерального университета, Пермского политехнического университета, МГТУ им. Баумана и Калининградского государственного технического университета.

Участники проявили активность в дискуссии, задавали вопросы, делились своими наблюдениями и предложениями по экологическим инициативам. По словам организаторов, аудитория проявила живой интерес к обсуждаемой теме и продемонстрировала способность к системному мышлению, предлагая решения, которые могут быть реализованы на практике.

Консорциум «Экономика замкнутого цикла» был создан РЭО в 2021 году. В его состав вошли представители научных, образовательных, промышленных организаций и предприятий, занимающихся обращением с твердыми коммунальными отходами. Деятельность консорциума сосредоточена на подготовке высококвалифицированных специалистов в сфере циркулярной экономики, поддержке преподавательского и научного сообщества, внедрении инновационных технологий. В консорциум могут вступать научные и образовательные учреждения, разделяющие принципы формирования циркулярной экономики. В настоящее время в него входят 30 вузов, а также отраслевые компании и ключевые игроки рынка обращения с отходами.