Участники НТС РЭО предложили скорректировать ГОСТ по сортировке коммунальных отходов

Предполагается, что сортировочные комплексы должны быть оснащены современным оборудованием, производительность которого соответствует объему поступающего мусора. Вопросы модернизации ГОСТ Р 70717–2023, определяющего требования к процессу сортировки, стали предметом обсуждения на совместном заседании направлений «Технологии обращения с отходами» и «Технологии утилизации вторичных ресурсов» Научно-технического совета (НТС) публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (ППК РЭО).

«Эффективная сортировка играет решающую роль в извлечении вторичного сырья и способствует развитию экономики замкнутого цикла. Поэтому наш Научно-технический совет постоянно работает над обновлением нормативной и технической документации, регулирующей эту область, чтобы новые мусоросортировочные предприятия проектировались с учетом современных требований», — отметила генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова.

Кроме того, участники заседания предложили внести в ГОСТ требования к режиму работы мусоросортировочных комплексов, включая количество рабочих смен и дней в году. Это позволит более точно учитывать реальную нагрузку при проектировании. К примеру, на комплексе мощностью 200 тысяч тонн в год при работе в две смены на каждую линию приходится 18,38 тонн в час, в то время как при односменной работе нагрузка может превысить 36 тонн в час, что способно негативно повлиять на качество сортировки твердых коммунальных отходов (ТКО) из-за превышения допустимых значений нагрузки на оборудование.

В дополнение к этому, было рекомендовано расширить перечень оборудования, используемого для обработки ТКО. Помимо барабанных и роторных сепараторов, указанных в ГОСТ Р 70717–2023, предлагается включить вибрационные сита, эффективно разделяющие мелкие фракции.

Также было подчеркнуто отсутствие в ГОСТ 70717–2023 положений, касающихся извлечения битого стекла из органической фракции, рекомендуемых параметров нагрузки на различные типы оборудования, включая оптические сепараторы, а также минимального количества персонала, необходимого для ручной выборки вторсырья.

«ГОСТ является важным документом, служащим ориентиром при разработке технической документации и выборе технологических решений для объектов обработки ТКО. Предлагаемые изменения в ГОСТ основаны на многолетнем опыте проектирования и эксплуатации мусоросортировочных комплексов. Учитывая значимость ГОСТа для отрасли обращения с отходами, все предложения, прозвучавшие на заседании НТС, будут тщательно проанализированы профильными экспертами ППК РЭО для принятия решения об инициировании изменений», — подчеркнул советник генерального директора ППК РЭО по вопросам экологического мониторинга и научно-технического развития Сергей Егоршев.

Научно-технический совет ППК РЭО функционирует с 2020 года и является постоянно действующим консультативным органом, предназначенным для поиска инновационных технологических решений, проведения научных исследований и опытно-конструкторских работ. НТС играет роль центра технологических компетенций в области импортозамещения и научно-технического развития в сфере обращения с отходами.