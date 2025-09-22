Ученый предупредил об опасности пляжей из-за изменения климата

Морские пляжи становятся менее безопасными для отдыхающих из-за изменения климата и ухудшения экологической обстановки. Об этом РИА Новости сообщил ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии имени Ширшова РАН Филипп Сапожников.

По словам специалиста, купание на морских курортах теперь сопряжено с повышенными рисками. Альтернативой традиционным пляжам могут стать бассейны с морской водой, расположенные в курортных отелях с видом на море.

«Идет постепенный переход к оборудованию бассейнов в приморской зоне. Например, на тропических курортах в Индокитае все больше бассейнов с морской водой, из которых открывается прекрасный вид на океан», — рассказал Сапожников.

По мнению эксперта, отдых в бассейнах становится предпочтительнее, чем купание в море, где существует риск встречи с ядовитыми медузами или другими опасными морскими обитателями.

Недавние события в Египте подтверждают эту тенденцию. Накануне российские туристы массово пожаловались на закрытие пляжей в районах Хургады и Макади из-за нашествия акул.

Ранее сообщалось, что россиянин получил острую аллергию на солнце во время отдыха на Пхукете.