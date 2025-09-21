Жуткие волдыри от солнца: россиянин рассказал о неудачном отдыхе на Пхукете

Российский турист столкнулся с серьезной медицинской проблемой во время отдыха на популярном тайском курорте Пхукет, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

По информации источника, у мужчины развилась острая аллергическая реакция на солнечное излучение, проявившаяся в виде зудящих покраснений и волдырей.

Россиянин со своей девушкой прилетел на остров 6 сентября. В этот день Пхукет встретил их дождливой погодой, поэтому пара практически не находилась на солнце. Спустя несколько дней, когда погода стала солнечной, туристы пошли на пляж, где и увидели у парня проблемы с кожей.

Местные врачи диагностировали у россиянина острую аллергию на солнце (фотодерматоз). Также выяснилось, что страховой полис не покрывает лечение этого заболевания, и пострадавшему пришлось самостоятельно покупать антигистаминные препараты и специальные мази в аптеке.

Молодой человек был вынужден максимально ограничивать пребывание на солнце и планирует пройти полноценное обследование по возвращении в Россию.

Ранее сообщалось, что туристка из России провела три дня в обезьяннике аэропорта в Таиланде.