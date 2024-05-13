Уголовное дело возбудили в Химках после выявления незаконной свалки на 13 тысяч кубометров мусора
Фото: [Министерство экологии и природопользования МО]
Уголовное дело возбудили в Химках по факту незаконного размещения отходов на участке возле деревни Черная грязь. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.
Ранее в водоохранной зоне ручья Ключи были выявлены нарушители, которые проводили незаконные земляные работы. Объем навалов мусора составил около 13 тысяч кубометров. Общая сумма ущерба, причиненного несанкционированной свалкой, составила более 61 миллиона рублей.
Также в Химках задержали два грузовика с мусором, который размещался недалеко от Вашутинского шоссе.
«Ситуация с несанкционированными свалками в регионе находится на нашем контроле. Благодаря совместным рейдовым мероприятиям и отлаженной системе по обращению со строительными отходами в регионе такие нарушения выявляются быстро, и их количество заметно сокращается с каждым годом», — отметил глава министерства Тихон Фирсов.