Уголовное дело возбудили в Химках после выявления незаконной свалки на 13 тысяч кубометров мусора

Уголовное дело возбудили в Химках по факту незаконного размещения отходов на участке возле деревни Черная грязь. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Ранее в водоохранной зоне ручья Ключи были выявлены нарушители, которые проводили незаконные земляные работы. Объем навалов мусора составил около 13 тысяч кубометров. Общая сумма ущерба, причиненного несанкционированной свалкой, составила более 61 миллиона рублей.

Также в Химках задержали два грузовика с мусором, который размещался недалеко от Вашутинского шоссе.