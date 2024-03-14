Уголовное дело завели на троих браконьеров в Серпухове

Уголовное дело завели на троих мужчин, незаконно убивших косулю в лесу Серпухова. О факте незаконной охоты сообщил представитель местного общества охотников и рыболовов, рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

В ходе расследования было установлено, что двое жителей Подмосковья в возрасте 47 и 52 лет, а также москвич в возрасте 63 лет незаконно добыли косулю. Таким образом, был причинен ущерб в размере 40 тысяч рублей Минэкологии региона.

На мужчин завели уголовное дело. Фигурантам избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.