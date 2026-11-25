Российские лыжники Савелий Коростелев, Дарья Непряева и Наталья Терентьева (Непряева) выступят на первом этапе Кубка мира в финской Руке.

Власти Финляндии запретили въезд российским спортсменам на территорию страны. Из-за этого, например, пострадали фигуристы, которые были заявлены на этап Гран-при в Хельсинки. Из-за пропуска этих соревнований российские пары и одиночник Евгений Семененко лишились возможности побороться за место в финале Гран-при.

С лыжниками ситуация долгое время оставалась непонятной. Большинство представителей российской сборной в Руку не поехали — их просто завернули бы на границе. Но Коростелев, Непряева и Терентьева успели въехать в Финляндию еще до запрета властей страны. Ассоциация лыжного спорта Финляндии подтвердила участие российских лыжников в этапе Кубка мира в Руке.

Соревнования пройдут с 27 по 29 ноября. В программе гонки с раздельным стартом на 10 км классическим стилем, масс-старты на 20 км свободным стилем, а также спринты классическим стилем.