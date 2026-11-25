Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала список участников чемпионата страны, который пройдет с 16 по 21 декабря в Челябинске.

В женском одиночном катании выступят Александра Игнатова (Трусова), Аделия Петросян, Анна Фролова, Камилла Нелюбюва, Зала Буря, Алина Горбачева, Ксения Гущина, Алиса Двоеглазова, Мария Захарова, Арина Кудлай, Елизавета Куликова, Агата Петрова, Лидия Плескачева, Любовь Рубцова, Ксения Синицына, Дина Хуснутдинова, Алиса Юрова, Вероника Яметова.

У мужчин заявлены Владислав Дикиджи, Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Петр Гуменник, Глеб Лутфуллин, Макар Игнатов, Артем Ковалев, Иван Конихин, Лев Лазарев, Александр Мельников, Андрей Мозалев, Илья Неретин, Роман Савосин, Даниил Самсонов, Никита Сарновский, Илья Строганов, Николай Угожаев, Арсений Федотов.

В парном катании выступят Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков, Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Алиса Блинникова/Алексей Карпов, Екатерина Гейниш/Андрей Рудь, Анна Карпук/Илья Миронов, София Диана Касинс/Александр Брегей, Анна Ляшенко/Петр Алексеенко, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Валерия Ходыкина/Даниил Бутенко, Таисия Щербинина/Артем Петров.

В танцах на льду за медали поборются Александра Степанова/Иван Букин, Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Ирина Хавронина/Давид Нарижный, Василиса Григорьева/Евгений Артющенко, Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов, Анна Коломенская/Артем Фролов, Милана Кузьмина/Дмитрий Студенкин, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Таисия Линчевская/Дмитрий Щербаков, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов, Софья Тютюнина/Матвей Грачев, Елизавета Шичина/Павел Дрозд, Анна Щербакова/Егор Гончаров.

ФФККР изменила правила отбора на чемпионат мира и Европы. Чемпионы России не получат автоматическую путевку на крупнейшие турниры. Федерация примет во внимание результаты спортсменов на международных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что Камила Валиева не примет участия в чемпионате России, не успевая подготовиться к нему после травмы.