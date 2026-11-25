Балканский циклон «Wilka» принес в Подмосковье сильные снегопады. Коммунальные и дорожные службы округов работают в усиленном режиме.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Артём Мишуков ]

Красногорск

В Павшинской пойме на уборке задействованы 27 человек и 7 машин. Работы идут в усиленном режиме, несмотря на непрекращающийся снег. Особое внимание уделяется подходам к детским площадкам и социальным объектам.

«На территории для уборки задействовано семь единиц техники и 27 человек. Будем работать до 6:00 утра и расчищать снег для наших жителей», — сообщил старший мастер МБУ КГС Алексей Клочков.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Елена Катасонова ]

Щелково

Ночная смена начала работу в 22:00 и завершится в 05:00. Задействованы 2 комбинированные дорожные машины, погрузчик «Амкодор», тракторы МТЗ со щетками и пескоразбрасывателем. За ночь расчищены и расширены проезжие части на улицах Заречной, Талсинской, Комарова, Шмидта и на Пролетарском проспекте.

Клин

На уборку вышли 52 единицы техники, включая подметальные машины и распределители реагентов. Днем дороги обработали реагентами, ночью началась расчистка. Вывоз снега на спецполигон начнется в течение трех дней. В первую очередь расчищают автобусные маршруты, остановки и подходы к больницам, школам и детским садам. В рамках подготовки к зиме предприятие приобрело 23 новые машины и увеличило штат более чем на 70 человек.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Евгений Рой ]

Дмитровский округ

На уборку выведены свыше 70 единиц спецтехники. В Яхроме в первую очередь чистят центральную площадь и Советскую улицу. Протяженность муниципальных дорог округа превышает тысячу километров.

«72 единицы техники занимаются сейчас уборкой снега и обработкой дорог от наледи. Накануне были подготовлены места для складирования снега и закуплена с запасом пескосоляная смесь для обработки дорог и тротуаров», — сказал заместитель главы округа Юрий Головков.

Подольск

На дорожной сети круглосуточно работают 110 человек и 64 единицы техники. Обслуживается более 570 километров дорог. После снижения потока у станции «Подольск» трактор расчистил привокзальную площадь. Ночные бригады работали в центре, спальных микрорайонах и частном секторе.



Королев

Уборка началась 24 ноября в 17:00. Днем работали 9 тракторов МТЗ с щетками, затем вышли 6 комбинированных дорожных машин и 4 трактора-пескача. С 3:00 до 7:00 на дорогах работала вся снегоуборочная техника. Маршруты охватывают 100% городской территории, дворы обслуживают управляющие компании.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Дмитрий Беденко ]

Волоколамск

Восемь комбинированных дорожных машин без остановок очищают дороги и обрабатывают их песчано-соляной смесью. Техника работает парами: бункера одной машины хватает на 16–18 километров. Мастер участка «Мосавтодора» Денис Иванов отметил, что связь с дорожно-патрульной службой поддерживается постоянно, при необходимости машины направят на аварийно опасные участки.



Коломна

К вечеру обработано свыше 68% дорожной сети. Задействованы 285 единиц техники и более 780 человек. Подготовлено 16,5 тысяч тонн песко-соляной смеси.

«Работы продолжаются с 6:00 утра. Идёт пересмена. С 8 часов вечера выйдет ночная смена обработки дорожной сети», — заявил заместитель главы округа Денис Котов. Уборка дворов начнется с 7 утра.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Виктория Фортуна ]

Балашиха

Более 1300 человек и свыше 230 единиц спецтехники задействованы в уборке. На магистралях работают 38 тракторов МТЗ и 10 комбинированных дорожных машин. За дворы отвечают 239 сотрудников муниципальных учреждений и 885 дворников УК. Основное внимание уделяется маршрутам общественного транспорта и подъездам к больницам, школам и детским садам.

«Уже в полночь, примерно в 00:30, когда поток транспорта снизился, КДМ вышли на второй цикл обработки — это самое удачное время для проработки покрытия», — пояснил мастер участка Дмитрий Злобин.

Ранее сообщалось о том, что подмосковные дорожные службы перевели на усиленный режим работы из-за снегопада.