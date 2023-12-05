Ущерб от незаконной добычи песка, зафиксированного в Серпухове, превысил 41 миллион рублей

Министерство экологии и природопользования Подмосковья направило в ГУ МВД России и Прокуратуру Московской области материалы исследований и расчета ущерба, нанесенного незаконной добычей песка в городском округе Серпухов.

Известно, что инспекторы эконадзора выявили факт незаконного недропользования вблизи Окского моста в подмосковном Серпухове. Так, на основе проведенных исследований была рассчитана сумма ущерба, которая превысила сорок один миллион рублей.

Глава ведомства Тихон Фирсов выразил уверенность в том, что полиция и прокуратура дадут должную оценку нарушению таких масштабов. По имеющейся информации, уже удалось установить предполагаемого организатора данной незаконной добычи.

Отмечается, что ведомство ранее поддержало законопроект о внесении поправок в Кодекс об административных правонарушениях России, которые кратно увеличивают штрафы для нарушителей, которые добывают полезные ископаемые без оформления лицензии.