Усиление ветра и гроза ожидаются в Подмосковье
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Усиление ветра и гроза ожидаются сегодня в Подмосковье. Непогода сохранится до конца суток, сообщили в областном управлении МЧС.
Так, по прогнозу, в среду на территории области пройдут дожди, местами вероятны грозы. Ветер усилится. Порывы будут достигать пятнадцати метров в секунду.
В Гидрометцентре сообщили о введении предупреждения в связи с непогодой в регионе. Так, был объявлен «желтый» уровень погодной опасности.
Предупреждение действует до девяти часов вечера.