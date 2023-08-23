Усиление ветра и гроза ожидаются в Подмосковье

Усиление ветра и гроза ожидаются сегодня в Подмосковье. Непогода сохранится до конца суток, сообщили в областном управлении МЧС.

Так, по прогнозу, в среду на территории области пройдут дожди, местами вероятны грозы. Ветер усилится. Порывы будут достигать пятнадцати метров в секунду.

В Гидрометцентре сообщили о введении предупреждения в связи с непогодой в регионе. Так, был объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

Предупреждение действует до девяти часов вечера.