Устав и Положение о наблюдательном совете Российского экологического оператора изменились

Правительство РФ одобрило изменения в Положение о наблюдательном совете и непосредственно в Устав РЭО.

«Теперь, если инвестор вкладывает средства в проект по созданию новой инфраструктуры для переработки или обезвреживания отходов, РЭО вправе выступить поручителем по его финансовым обязательствам, превышающим 100 миллионов рублей, только после утверждения Наблюдательным советом, – заявили в пресс-службе компании. – Если сумма финансовых обязательств меньше указанного значения, решение об одобрении сделки остаётся за Правлением».

В дополнение к этому, увеличены возможности по предоставлению займов организациям, где участником является не только РЭО, но и его дочерние компании.

Эти изменения закреплены в постановлении Правительства РФ № 396 от 4 апреля 2019 года.

Российский экологический оператор стимулирует ввод в эксплуатацию современных предприятий по обращению с отходами, предоставляя инвесторам гарантии по кредитным соглашениям. Если у компании возникают сложности с погашением долга перед банком в установленный срок, РЭО берет на себя часть финансовых обязательств, обычно покрывая от 50 до 70% от общей суммы займа, включая проценты. Этот механизм облегчает доступ к кредитным ресурсам для бизнеса, уменьшает риски для банков и ускоряет строительство сортировочных комплексов и заводов по переработке отходов в различных регионах страны.