В 13 субъектах РФ зафиксировали недостаточное развитие инфраструктуры для обработки и утилизации отходов

Такие данные были предоставлены Российским экологическим оператором совместно с Министерством природных ресурсов. В ходе совещания, проведенного на площадке Координационного центра Правительства РФ, заместитель министра природных ресурсов и экологии Денис Буцаев сообщил о разделении регионов на «красную» и «желтую» категории, отражающие степень их отставания в реализации проектов по утилизации твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Анализ текущего положения дел в области обращения с ТКО был подготовлен специалистами Российского экологического оператора.

Буцаев акцентировал внимание на необходимости организации информационных онлайн-встреч с представителями регионов, отнесённых к «красной» зоне, до конца текущего месяца. Он отметил, что за последнюю неделю шесть регионов (Кабардино-Балкария, Башкортостан, Камчатский край, Челябинская и Омская области, а также Чукотский автономный округ) частично выполнили необходимые действия. Однако, до полного устранения всех недоработок, эти субъекты продолжат оставаться в «красной зоне».

В «красную» зону попадают регионы, где наблюдается рост количества невыполненных и просроченных мероприятий, при этом не предпринимаются эффективные шаги для изменения сложившейся ситуации. В настоящее время в эту категорию входят Амурская, Воронежская, Владимирская, Иркутская, Калужская, Новосибирская, Орловская, Свердловская области, Республика Ингушетия, Забайкальский край, Республика Саха (Якутия), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Приморский край.

В «желтую» зону включены пятьдесят регионов, где также наблюдаются задержки в реализации запланированных мероприятий, но при этом разработан план по их устранению и фиксируется положительная динамика в данном направлении.