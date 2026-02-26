В 15 регионах охват фотофиксацией контейнерных площадок превысил 70%

Наилучшие результаты зафиксированы в Москве и Волгоградской области (по 89%), Республике Мордовия (88%), Санкт-Петербурге (83%), Смоленской области (82%) и Чеченской Республике (80%). В группу лидеров также вошли Калининградская, Тульская и Курганская области (по 79%), Пермский край (78%), Московская и Нижегородская области (по 77%), а также Челябинская, Ростовская и Сахалинская области (74%, 74% и 72% соответственно).

В указанных субъектах РФ водители мусоровозов после завершения погрузки в большинстве случаев фотографируют состояние контейнерных зон и отправляют снимки через специальные мобильные сервисы, например, приложение «Водитель ТКО». Эти программы связаны с федеральной государственной информационной системой «Учет ТКО». Полученные фотоматериалы анализируются искусственным интеллектом, что дает возможность осуществлять на федеральном уровне оперативный надзор за качеством работы региональных операторов по обращению с отходами. Например, лишь в последнем квартале 2025 года интеллектуальная система обнаружила по России около 20 тысяч случаев нарушений на площадках для сбора ТКО. Информация о найденных недочетах передается региональным операторам, представителям муниципалитетов и в ГИБДД.

Как сообщили в пресс-службе Российского экологического оператора, внешний вид контейнерных площадок служит для граждан одним из важнейших показателей эффективности реформы в сфере обращения с коммунальными отходами. Чистые и ухоженные места сбора мусора свидетельствуют о слаженной работе всей системы вывоза. Использование технологии фотофиксации дает возможность оперативно отслеживать обстановку на объектах в режиме реального времени.