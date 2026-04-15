Декларация 3-НДФЛ и «Госуслуги»: юрист назвала простые способы получить налоговый вычет

Пенсионеры в России не теряют права на налоговые вычеты — независимо от того, продолжают они работать или уже вышли на заслуженный отдых. Кандидат юридических наук, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ Оксана Васильева в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» подробно разъяснила условия получения компенсации.

Эксперт подчеркнула: работающие пенсионеры сохраняют право на стандартные, имущественные, инвестиционные и социальные вычеты. Это касается также операций с ценными бумагами и профессиональной деятельности. Главное условие — доход должен облагаться НДФЛ по ставке от 13 до 22 процентов и быть получен в том же году, когда гражданин обратился за вычетом.

А что делать тем, кто уже не работает? Васильева пояснила: неработающие пенсионеры тоже могут получить налоговый вычет, но при наличии иного дохода, облагаемого НДФЛ. Речь идет о сдаче недвижимости в аренду, продаже имущества или процентах по банковским вкладам.

Кроме того, близкие родственники имеют право оформить социальный вычет за лечение неработающего пенсионера. Для этого нужно быть резидентом РФ и иметь доход, с которого уплачивается НДФЛ.

Юрист предупредила и об исключениях. Самозанятые граждане России, а также иностранцы с таким же статусом не могут получить вычет. Аналогичное правило действует для россиян и граждан других стран, которые находились на территории России менее 183 дней в году.

Оформить вычет можно двумя способами: самостоятельно заполнить декларацию 3-НДФЛ на портале «Госуслуги» или в «Личном кабинете налогоплательщика» на сайте ФНС. Второй вариант — обратиться через работодателя. Главное, как напоминает эксперт, — правильно посчитать дни и вовремя подать документы.

