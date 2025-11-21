В 2025 году суммарный выпуск агропленки из вторичного сырья достиг 83 тысяч километров

Предприятие «СУМР-17» наладило производство пленки для укрытия бахчевых культур, полностью основанное на переработанном полиэтилене. Общий объем выпущенной продукции составил около 83 тысяч километров. Данная пленка предназначена для применения в аграрном секторе, в частности, для предохранения бахчевых растений. Фирма использует безотходную технологию, что благоприятно влияет на экологическую обстановку. «СУМР-17» внесена в список компаний-утилизаторов. Представители Российского экологического оператора (РЭО) подчеркнули, что деятельность подобных компаний способствует достижению целей национального проекта в области обращения с отходами.

Работа предприятия тесно связана с задачами РЭО по увеличению доли вторичных ресурсов в экономике страны. В этих целях были разработаны отраслевые стратегии, направленные на расширение применения переработанного сырья в промышленности. РЭО рассматривает подобные проекты как показатели успешного внедрения принципов циркулярной экономики.

«Увеличение спроса на продукты, изготовленные из переработанных материалов, является важным элементом отраслевых программ. Чем больше вторичного сырья возвращается в производственный процесс, тем стабильнее функционирует вся индустрия. «СУМР-17» наглядно демонстрирует, как переработка отходов может стать основой экологически безопасного производства, – отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев. – Благодаря включению предприятия в реестр утилизаторов в 2024 году и успешной проверке Росприроднадзора и РЭО, на рынок поступает качественный и экологически чистый продукт, способствующий уменьшению антропогенного воздействия на природу».

Компания выпускает бахчевую пленку, всецело созданную из вторичного полиэтилена. За сезон производится около 1000 тонн продукции, и этот показатель растет примерно на 10% каждый год. Один рулон содержит 3000 метров пленки, а одна грузовая машина вмещает около 550 рулонов, что соответствует 1660 километрам. Суммарный объем сезонного производства достигает приблизительно 83 тысяч километров пленки.

«Компания «СУМР-17» обеспечивает замкнутый цикл переработки полиэтиленовых отходов: от сортировки и очистки до гранулирования и выпуска готовой продукции. Предприятие располагает собственной лабораторией контроля качества, использует замкнутую систему водоснабжения, имеет линию компаундирования, а также однослойные, трехслойные и широкоформатные экструзионные линии. Дистрибьюторская сеть компании охватывает регионы от Поволжья и Алтая до Крыма и новых территорий РФ», – сообщили в пресс-службе РЭО.

Компания также развивает собственную инфраструктуру для устойчивой работы: механический цех, сервисные бригады, парк грузовых автомобилей, складской комплекс и газопоршневые электростанции, обеспечивающие до 80% потребностей в электроэнергии.