В 2025 году свыше 64 тысяч россиян приняли участие в эколого-просветительских проектах регоператоров

В 38 субъектах РФ регоператоры провели более 1350 экологических акций, охватив различные слои населения. Общее число вовлеченных в эти мероприятия превысило 64 тысячи человек.

«Экологическое просвещение населения играет важную роль в формировании культуры бережного обращения с отходами и способствует развитию циркулярной экономики. Региональные операторы активно вовлекают граждан в акции, направленные на раздельный сбор мусора, переработку вторичного сырья и ответственное потребление ресурсов. Такой подход дает людям возможность увидеть конкретные плоды их усилий и осознать, что каждый может внести свой посильный вклад в защиту окружающей среды», – сообщили представители пресс-службы Российского экологического оператора.

Наиболее популярными форматами стали экоуроки в школах и дошкольных учреждениях, практические занятия по сортировке и переработке мусора, интерактивные квесты, конкурсы и экологические праздники. Среди наиболее заметных событий стоит выделить фестиваль «Экомир» в Новосибирске, который за один день привлек более 16 тысяч участников, а также образовательные мероприятия и мастер-классы, организованные региональными операторами «ЭкоЛайн», «Куприт», «ЦЭБ» и другими. Большой интерес у молодежи вызвали спортивные мероприятия проекта «ЭкоСпорт» – ЭкоФутбол, ЭкоТеннис, ЭкоПонг, ЭкоБаскетбол и другие игры, нацеленные на популяризацию раздельного сбора отходов.

Ряд регоператоров организовали передвижные пункты приема вторсырья – «Экомобили». Подобные инициативы особенно востребованы в сельской местности, где жители могут не только сдать отходы на переработку, но и поучаствовать в различных конкурсах и викторинах на экологическую тематику.

Жители Амурской, Архангельской, Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Калининградской, Кемеровской, Кировской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Челябинской и Ярославской областей, а также Краснодарского, Пермского, Хабаровского краев, республик Башкортостан, Татарстан, Коми, Дагестан, Адыгея, Алтай, Саха (Якутия), Удмуртии, ХМАО–Югры и городов Санкт-Петербурга и Москвы активно участвовали в этих эколого-просветительских мероприятиях.

Экологическое просвещение населения будет продолжено и в 2026 году. Региональные операторы уже разрабатывают новые образовательные программы и фестивали, чтобы привлечь еще больше жителей России к ответственному обращению с отходами.