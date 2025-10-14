В 64 регионах Российской Федерации начали формировать планы по переходу к экономике замкнутого цикла

Об этом сообщили на заседании штаба, посвященного организации системы управления твердыми коммунальными отходами (ТКО), которое прошло в Координационном центре Правительства РФ. Данные предоставили специалисты Российского экологического оператора (РЭО).

«Всем регионам необходимо до конца текущего года утвердить на уровне региональных штабов программы перехода к циркулярной экономике, предварительно согласовав их с РЭО. Сейчас большая часть субъектов активно занята разработкой. Благодарю всех за проделанную работу и призываю оставшихся активизировать усилия, потому что сроки утверждения остаются неизменными», — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Ожидается, что подготовка всех региональных стратегий завершится к концу 2025 года. Документы будут содержать анализ текущего положения дел, проекты по вторичной переработке отходов и меры по стимулированию развития циркулярной экономики. Регионы самостоятельно решают, с какой скоростью и какими методами осуществлять переход, исходя из имеющихся ресурсов.

«В 64 субъектах уже идет подготовка необходимой документации. 22 региона провели предварительную работу, но еще не начали разработку программ. Воронежская область, Севастополь и Республика Дагестан до сих пор не назначили ответственные органы и не создали рабочие группы», – заявили в пресс-службе РЭО.

В рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» к 2030 году требуется обеспечить повторное использование в экономике не менее 25% отходов, а также уменьшить объем захоронения на 50%.