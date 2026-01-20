В Алтайском крае построят современный комплекс обработки ТКО
Современный комплекс по обработке отходов появится в Алтайском крае
Фото: [Медиасток.рф]
На КПО «Заринский» в Алтайском крае будут обрабатывать порядка 30 тысяч тонн отходов год. Также на предприятии будут размещать до 25 тысяч тонн в год.
Комплекс возведут с использованием механизма концессионного соглашение, которое заключили без конкурса для ускорения реализации проекта. Это стало возможным в рамках правительственного постановления № 649-р. Концессионером выступает ООО «АлтайЭкопарк».
«Реализация проекта позволит повысить туристическую привлекательность региона и улучшить качество жизни людей. Кроме того, ввод предприятия в эксплуатацию позволит достичь показателей нацпроекта по переходу к циклической экономике», — сообщили в пресс-службе РЭО.