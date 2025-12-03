В Амурской области приступил к работе новый региональный оператор по обращению с отходами

Начиная с первого зимнего дня, в зоне ответственности «Кластер № 2» в Амурской области функции регионального оператора перешли к ООО «Спецэкосервис». Эта компания пришла на смену ООО «Автосити», договор с которой был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Как сообщили в пресс-службе Российского экологического оператора, «замена оператора – это планомерный и регулируемый процесс, осуществляемый в соответствии с действующим законодательством. Приоритетом является бесперебойный вывоз мусора и обеспечение стабильного обслуживания населения. Мы контролируем подготовку временного оператора и взаимодействуем с региональными властями для отладки всех рабочих процессов».

В зону «Кластер № 2» входят город Белогорск, Белогорский, Ромненский, Серышевский муниципальные округа, а также Октябрьский район.

ООО «Спецэкосервис» обязуется обеспечивать непрерывный вывоз твердых коммунальных отходов до тех пор, пока по результатам конкурсного отбора не будет определен постоянный оператор.

Российский экологический оператор совместно с правительством области продолжает мониторинг ситуации для обеспечения своевременного и качественного вывоза отходов на всей территории кластера.