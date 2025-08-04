В Архангельской области еще в 39 удаленных населенных пунктах внедрена система обращения с отходами

Региональный оператор «ЭкоИнтегратор» расширил свою деятельность, начав предоставлять услуги по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов (ТКО) в еще 39 селах, деревнях и поселках Архангельской области. Данная инициатива охватывает труднодоступные и отдаленные территории, где граждане впервые получили возможность систематически избавляться от накопившегося мусора.

«Внедрение регулярного вывоза отходов в отдаленных поселениях является важным этапом на пути к улучшению экологической обстановки для всех жителей региона. Это особенно актуально для северных районов, где природа требует особого внимания и бережного отношения. Российский экологический оператор продолжит оказывать поддержку в расширении зоны действия данной услуги, чтобы каждый человек, независимо от места проживания, имел доступ к качественному сервису по вывозу ТКО», – заявили представители ППК РЭО.

В результате увеличения числа маршрутов в 12 районах области – Вельском, Верхнетоемском, Котласском, Красноборском, Мезенском, Онежском, Пинежском, Плесецком, Приморском, Устьянском, Холмогорском и Шенкурском – регулярный вывоз мусора стал доступен для 2,5 тысячи человек. Несмотря на сложную логистику, работа организована таким образом, чтобы обеспечить вывоз даже из небольших деревень с населением всего в несколько десятков человек.

На данный момент «ЭкоИнтегратор» обслуживает уже 1771 населенный пункт. Общий процент населения Архангельской области, охваченного услугой по обращению с ТКО, достиг 97,2%.