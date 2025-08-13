В Архангельской области появится современный комплекс ТКО мощностью 60 тысяч тонн

В Няндомском районе региона будет создан многофункциональный комплекс, обеспечивающий полный цикл обращения с ТКО: обработку, вторичную переработку и безопасное захоронение отходов в объеме до 60 тысяч тонн ежегодно. Проект реализуется на основании концессионного соглашения в рамках Постановления Правительства РФ № 649-р, позволяющего избежать конкурсных процедур. Это уже пятый подобный проект, реализуемый в регионе с использованием данного механизма. Подготовительная работа по заключению соглашения велась при консультационной поддержке специалистов Российского экологического оператора.

«В текущем году, помимо строительства комплекса в Няндомском районе, запланирован ввод в эксплуатацию аналогичного объекта в городе Коряжме. Благодаря этому Архангельская область является одним из лидеров в стране по созданию инфраструктуры для обращения с ТКО. Регион активно применяет различные формы государственной поддержки для ускорения строительства объектов, повышения эффективности переработки отходов и повсеместного внедрения современных технологий в данной сфере», — отметили в пресс-службе РЭО.

Новый комплекс, расположенный в Няндомском районе, сможет ежегодно перерабатывать до 60 тысяч тонн отходов, утилизировать 24 тысячи тонн и размещать 35 тысяч тонн. Общая сумма инвестиций в проект составляет 3,8 миллиарда рублей, включая налог на добавленную стоимость.

Параллельно в Архангельской области ведется строительство еще одного комплекса по обработке и утилизации ТКО в городе Коряжме (Котласский район) мощностью 70 тысяч тонн в год. Этот проект финансируется с использованием другого инструмента государственной поддержки — Постановления Правительства РФ № 1222, предусматривающего выделение субсидий на строительство необходимой инфраструктуры.

Постановление Правительства РФ № 1222 регламентирует порядок предоставления регионам субсидий для выплаты капитальных грантов в рамках концессионных соглашений. Архангельская область одной из первых в стране получила такую субсидию в 2022 году.

Финансирование в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 906 осуществляется за счет льготных займов, предоставляемых ППК РЭО.

Механизм, введенный распоряжением № 649-р, позволяет 19 регионам заключать концессионные соглашения в упрощенном порядке и ускорить реализацию проектов по созданию объектов обработки и утилизации ТКО общей мощностью до 5 миллионов тонн в год.