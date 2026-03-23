В Ассоциации «Ресурс» рассказали о целях в области циклической экономики

Ассоциация «Ресурс», которая продвигает принципы экономики замкнутого цикла, продолжает усиливать свою деятельность в этом направлении. Важнейшей задачей остается укрепление диалога и сотрудничества между предпринимателями и властью в сфере расширенной ответственности производителей (РОП).

Как сообщила заместитель исполнительного директора ассоциации «Ресурс» по экономике замкнутого цикла Елена Семилетова, участники рынка обращают внимание на потребность в детальной проработке как законодательных рамок РОП, так и его практических аспектов для разных отраслей. Каждая категория продукции имеет свои особенности в цепочке «создание-использование-утилизация». Речь идет о востребованности вторсырья, доступности соответствующих перерабатывающих предприятий и иных условиях. Поэтому и «слабые звенья» данной цепи, и способы их укрепления неодинаковы для различных секторов. Параллельно с этим существуют проблемы, общие для всех переработчиков: чрезмерно строгие требования при проведении государственной экологической экспертизы, а также неэффективная ставка экологического сбора, которая для большинства видов товаров не выполняет своей стимулирующей роли.

По словам Семилетовой, деловое сообщество также демонстрирует серьезный интерес к широкому кругу вопросов, касающихся циклической экономики в целом. Этот интерес охватывает все — от стимулирования спроса на продукцию из переработанных материалов до снятия излишних бюрократических барьеров на каждом этапе вовлечения вторичных ресурсов в экономику.

«Ассоциация является для делового сообщества понятной, прозрачной и удобной площадкой диалога с государством и продолжит быть таковой. Проактивная и ответственная позиция бизнеса, внятные и обоснованные предложения, — вот пожалуй, необходимые элементы настройки такого диалога», — резюмировала представитель ассоциации.

Напомним, что Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» была создана при поддержке Российского экологического оператора в 2021 году.