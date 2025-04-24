В Ассоциации «Ресурс» заявили о риске полигонного захоронения 3 млрд консервных банок

По оценкам Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс», около 3 миллиардов стальных консервных банок могут оказаться захороненными на полигонах. Исполнительный директор организации Валерия Гулимова заявила, что сложившаяся ситуация нарушает принципы переработки и ставит под сомнение возможность повторного использования отходов от этих металлических изделий. Общее количество произведенных банок оценивается примерно в 3 миллиарда штук. Данное заявление было сделано в рамках круглого стола, посвященного вопросам перехода от системы экосбора к эффективной утилизации отходов и вторичному использованию ресурсов, который состоялся в Уфе 16 апреля.

Гулимова отметила, что данное мероприятие имеет существенные отличия от традиционных обучающих семинаров по разъяснению принципов расширенной ответственности производителей (РОП). Участники дискуссии обменялись опытом, полученным в первый год работы по обновленным правилам, с особым акцентом на проблемах, связанных с переработкой отдельных видов продукции. В частности, обсуждался вопрос утилизации стальных консервных банок, подпадающих под действие РОП, для которых из-за специфических требований металлургической отрасли практически невозможно найти переработчиков. Была подчеркнута важность получения обратной связи от специалистов, непосредственно занимающихся реализацией текущих проектов в регионах.

В стальную тару обычно фасуются различные виды консервированной продукции, такие как рыба, мясо, овощи, фрукты, а также готовые блюда и корма для домашних питомцев. Согласно данным за 2022 год, объем производства стальных банок вместимостью до 50 литров в России составил приблизительно 3,09 миллиарда штук, что отражает увеличение на 7,2% по сравнению с показателями предыдущего года.

В ходе семинара также поднимались вопросы о необходимости стимулирования использования резиновой крошки при строительстве дорог и о важности проведения разъяснительной работы среди разработчиков проектной документации и заказчиков с целью обоснования выбора различных технологий при дорожном строительстве.

Ассоциация «Ресурс» является объединением отраслевых компаний, работающих в области обращения с отходами производства и потребления, включая твердые коммунальные отходы. Она была создана в августе 2021 года по инициативе и при поддержке Российского экологического оператора (РЭО).