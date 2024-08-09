В Балашихе спасли раненого лисенка. О состоянии животного рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. Ранее в министерство поступило много обращений от жителей, обеспокоенных судьбой дикого зверя.

Раненого лисенка подобрала на Леоновском шоссе местная жительница. На место оперативно выехал инспектор госохотнадзора. Животное отвезли в ветеринарную клинику, где специалисты установили, что это самка в возрасте четырех месяцев. У лисенка повреждено колено и порвано сухожилие.

«Ветеринары сделали заключение о том, что в естественной среде лиса не выживет и ее необходимо передать в реабилитационный центр, где она будет находиться под постоянным наблюдением специалистов. Инспектор охотнадзора Минэкологии созвонился с представителями благотворительного фонда защиты животных «БИМ», договорился о передаче животного и поспособствовал в его транспортировке», - рассказал Фирсов.

Сейчас лисенок находится в реабилитационном центре. Его ждет операция и специальная диета. За состоянием животного будут следить на постоянной основе. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В министерстве напомнили, что при встрече с больными или ранеными дикими животными не нужно пытаться помочь им самостоятельно — это может быть опасно и для человека, и для зверя. Лучше позвонить в службу «112».