В Челябинской области успешно завершили процесс подключения к газовым сетям экопромпарка

Экопромпарк, находящийся в Миассе, теперь обеспечен газоснабжением. На его территории проходит строительство комплексов по утилизации отходов. Реализация этого проекта осуществляется в рамках государственной программы «Экономика замкнутого цикла».

По словам руководителя Российского экологического оператора Ирины Тарасовой, резидентами парка в Челябинской области являются компании «Сансара», «СТУ» и «ЮУрСЦУ». Эти предприятия занимаются созданием современных линий по переработке пластика, устаревшей бытовой техники и отработанных картриджей для принтеров. Ожидается, что общий объем производства вторичного сырья превысит 21 тысячу тонн ежегодно, что станет значительным шагом в развитии экономики замкнутого цикла в регионе.

Для подключения парка к газовой сети был построен газопровод протяженностью 80 метров. Газовое оборудование прошло необходимые испытания и полностью готово к работе. Данная площадка станет центром для ряда предприятий, специализирующихся на переработке вторичного сырья.

Планируется, что газ будет использоваться для отопления зданий и подогрева воды.