В четырех округах Подмосковья привлекли к ответственности нарушителей правил обращения с отходами

В Подмосковье были привлечены к ответственности нарушители правил обращения с мусором в четырех муниципалитетах. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Так, три нарушения были связаны с незаконным сбросом отходов. Случаи были выявлены в деревне Каблуково под Щелково, в Электрогорске, а также в поселке Красный Балтиец под Можайском.

Четвертое нарушение было связано с незаконной перевозкой строительных отходов. Его зафиксировали на участке дороги «Звенигород — Колюбакино — Нестерово» в Рузе.

Всех виновников нарушений и водителей транспортных средств оштрафовали.