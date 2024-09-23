В четырех округах Подмосковья привлекли к ответственности нарушителей правил обращения с отходами
Фото: [Министерство экологии и природопользования МО]
В Подмосковье были привлечены к ответственности нарушители правил обращения с мусором в четырех муниципалитетах. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.
Так, три нарушения были связаны с незаконным сбросом отходов. Случаи были выявлены в деревне Каблуково под Щелково, в Электрогорске, а также в поселке Красный Балтиец под Можайском.
Четвертое нарушение было связано с незаконной перевозкой строительных отходов. Его зафиксировали на участке дороги «Звенигород — Колюбакино — Нестерово» в Рузе.
Всех виновников нарушений и водителей транспортных средств оштрафовали.