В десяти российских регионах стартовала экологическая акция «Электровесна»

«Утилизация электронных отходов это не только способ уменьшить количество отходов, но и возможность сберечь природные богатства нашей планеты, защитить окружающую среду и обеспечить устойчивое развитие для будущих поколений. Неправильная утилизация электроприборов представляет собой серьезную опасность как для экологии, так и для здоровья людей. Российские предприятия, занимающиеся переработкой техники, обладают достаточными мощностями для переработки до 500 тысяч тонн отходов в год. Благодаря усилиям волонтеров за последние 10 лет удалось отправить на вторичную переработку более 300 тонн вышедшей из строя техники», — подчеркнула генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова.