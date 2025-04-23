В десяти российских регионах стартовала экологическая акция «Электровесна»
Экоакция «Электровесна» началась в России
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Юбилейная, десятая по счету кампания «Электровесна», направленная на сбор и переработку устаревшей электроники, развернулась в десяти субъектах Российской Федерации. В этом году в акции участвуют Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Воронежская, Ленинградская, Новосибирская, Самарская, Архангельская области и Ханты-Мансийский автономный округ.
«Утилизация электронных отходов это не только способ уменьшить количество отходов, но и возможность сберечь природные богатства нашей планеты, защитить окружающую среду и обеспечить устойчивое развитие для будущих поколений. Неправильная утилизация электроприборов представляет собой серьезную опасность как для экологии, так и для здоровья людей. Российские предприятия, занимающиеся переработкой техники, обладают достаточными мощностями для переработки до 500 тысяч тонн отходов в год. Благодаря усилиям волонтеров за последние 10 лет удалось отправить на вторичную переработку более 300 тонн вышедшей из строя техники», — подчеркнула генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова.
Экологические активисты организовали временные пункты приема электроники в парках, скверах, торгово-развлекательных комплексах, образовательных учреждениях и экологических центрах.
«Волонтерские мероприятия привлекают внимание общества к важности переработки опасных отходов. Поэтому, если вы не успели сдать технику во время акций, всегда можно воспользоваться постоянно действующими пунктами приема. В России функционирует около двух тысяч стационарных пунктов приема электронных отходов, а также более семи тысяч точек сбора батареек и электронных сигарет», — отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре ППК РЭО Евгений Карелов.
В рамках акции принимаются любые устройства, работающие от батареек или подключаемые к сети электропитания: бытовые приборы (пылесосы, фены, утюги, чайники, телевизоры); оргтехника (компьютерные мониторы, провода, мыши, системные блоки, принтеры, сканеры); электроника (телефоны, плееры); проводная продукция (удлинители, гирлянды, зарядные устройства, наушники).