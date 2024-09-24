В Домодедово проводится проверка после образования незаконной свалки на 100 кубометров мусора

В Домодедово устанавливают обстоятельства возникновения незаконной свалки на сто кубометров строительного мусора. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Навалы строительного мусора и грунтов были обнаружены в микрорайоне Барыбино. При этом часть отходов расположена в водоохранной зоне ручья, являющегося притоком реки Северки.

На участке провели маркшейдерское исследование и лабораторный анализ проб отходов. Выяснилось, что отходы в целом не оказывают токсического воздействия, но из-за свалки был перекрыт плодородный слой почвы. Таким образом, почвам был нанесен ущерб на 264 тысячи рублей.

В настоящее время решается вопрос о возмещении суммы причиненного ущерба в судебном порядке.