В Егорьевске компанию привлекли к ответственности за незаконное пользование водным объектом

В Егорьевске компанию «Егорьевские инженерные сети» привлекли к административной ответственности за незаконное пользование водным объектом, сообщили в Минэкологии Подмосковья.

По словам главы ведомства Тихона Фирсова, предприятие без соответствующего разрешения эксплуатирует очистные сооружения со сбросом очищенных вод в ручей, который впадает в реку Устынь.

«За это оштрафовано должностное лицо предприятия, ответственное за данный участок работы», - рассказал министр.

Он добавил, что в прошлом году компанию уже привлекли к ответственности за аналогичное нарушение. Тогда предприятие оформило разрешение, но срок его действия уже истек.