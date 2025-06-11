В Екатеринбурге появился лабиринт из 200 тонн переработанных материалов

Инсталляция под названием «НЕ/ВОЗМОЖНОЕ» — это результат более чем семилетней работы активистов и представляет собой лабиринт, целиком построенный из вторсырья. Яна Трудкова, соавтор проекта и обладательница Зеленой премии от Российского экологического оператора за проект «НЕМУЗЕЙМУСОРА», сыграла ключевую роль в его реализации.

Как заявили представители пресс-службы ППК РЭО, энтузиасты из Екатеринбурга нашли креативный способ повторного использования трудно утилизируемых отходов, воплотив в жизнь этот эколого-просветительский проект. Задача проекта — наглядно продемонстрировать объемы отходов, производимых людьми, и подчеркнуть важность формирования экономики замкнутого цикла.

В течение семи лет, пока шла работа над проектом, десятки тысяч екатеринбуржцев передавали вторсырье, благодаря чему было собрано свыше 200 тонн материалов.

«Это не просто экспозиция, а скорее отчаянный призыв, выраженный в прессованном вторсырье. Семь лет работы, колоссальное количество тонн материалов, годных для переработки. Каждый блок символизирует уверенность в том, что изменения возможны, если начать действовать. Мы собирали, сортировали и ждали, но наши ожидания не оправдались. Этот лабиринт — это крик нашей души!» — подчеркнула Яна Трудкова в своем манифесте.

Галерея-лабиринт — это не мусорный полигон, а временный художественный объект. Авторы проекта готовы оперативно его демонтировать, если найдется компания, готовая принять вторсырье на переработку. До этого момента «НЕ/ВОЗМОЖНОЕ» будет символизировать переходный этап, на котором не менее четверти всех твердых бытовых отходов должно быть переработано во вторичное сырье.

«Для меня этот лабиринт — это результат случайного стечения обстоятельств, неожиданное сочетание противоположностей, хаос и порядок одновременно. Все зависит от того, как на это посмотреть. Это шанс задуматься о том, какой след мы оставляем на планете, и сделать выбор, возможность быть услышанным или задать важный вопрос», — отметил автор идеи, Илья Капустин.

Внутри лабиринта будет представлена персональная выставка концептуальных работ Яны Трудковой. В конце летнего сезона планируется пригласить художников со всей России, работающих в направлении трэш-арт.