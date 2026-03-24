В Экспертный совет РЭО вошли представители бизнеса и финансовых институтов

Российский экологический оператор обновил состав своего Экспертного совета по вопросам устойчивого развития. Распоряжение об этом подписала генеральный директор РЭО Ирина Тарасова 19 марта.

Председателем Совета осталась Светлана Бик, возглавляющая платформу «ИНФРАГРИН». Секретарем назначена Татьяна Ковалева, которая является заместителем руководителя департамента стратегического развития — начальником отдела устойчивого развития РЭО.

В новый состав вошли эксперты из крупнейших компаний, финансового сектора и аналитических структур. Среди них — руководители, ответственные за ESG-направления в «Экополисе Сертификация и Сервис», группе «ЭкоЛайн», «Сибуре», X5 Group, «Магните», а также представители операторов по обращению с ТКО, «Совкомбанка», ДОМ.РФ, Агентства стратегических инициатив и РУДН.

Отдельный блок представили сотрудники самого РЭО, курирующие такие направления, как циркулярная экономика, расширенная ответственность производителей, экологический контроль и финансово-аналитическую деятельность.

В пресс-службе РЭО отметили, что экспертный совет с момента создания находится в процессе развития. Сейчас они сформировали состав, объединив практический опыт промышленности, ритейла и региональных операторов с компетенциями финансовых и научных экспертов. Такой синтез дает возможность предлагать отрасли эффективные решения для продвижения и реализации принципов устойчивого развития.

Совет действует как консультативный орган. Его ключевые задачи — разработка предложений по внедрению экономики замкнутого цикла, активизации процессов утилизации, сокращению углеродного следа в отрасли и развитию «зеленого» финансирования.