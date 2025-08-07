В Еврейской автономной области в рамках программы субсидированного лизинга приобретут 16 мусоровозов

Региональный оператор ЕАО заключил договор на поставку обозначенного количества мусороуборочной техники, использовав выгодные условия льготного лизинга. Эта поставка стала первой для Дальневосточного федерального округа в рамках данной программы, реализуемой при поддержке ППК «Российский экологический оператор».

По заявлению заместителя главы Министерства природных ресурсов и экологии РФ Дениса Буцаева, льготный лизинг доказал свою эффективность, предоставляя возможность регионам обновить автомобильный парк и создать действенную систему переработки отходов. Вовлечение Дальнего Востока в программу — важный шаг к равномерному осуществлению экологической реформы по всей стране.

Льготное лизинговое предложение разработано Российским экологическим оператором совместно с Министерством природных ресурсов России и АО «Росагролизинг», создавая благоприятные условия для закупки техники региональными операторами. Среди плюсов: отсутствие первоначального платежа или взнос от 0%, уменьшенная процентная ставка (на данный момент 13,5%) и срок лизинга до пяти лет, как сообщили в пресс-службе ППК РЭО.

Кроме того, заявки на приобретение 21 единицы техники поступили из других субъектов Дальневосточного федерального округа, в том числе из Магаданской области, Забайкальского края, Чукотского автономного округа и Республики Саха (Якутия). В настоящее время эти запросы находятся на этапе согласования.

Детальная информация об условиях лизинга и требованиях к заполнению заявки размещена на официальном сайте проекта.