В «Горках Ленинских» научат помогать зимующим птицам

С 12 по 15 ноября музей-заповедник «Горки Ленинские» в подмосковном Ленинском округе превратится в центр орнитологической грамотности, где каждый посетитель сможет стать участником экологической акции «Синичкин день». О мероприятии рассказали в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

Гостей ждет не просто раздача корма для птиц, а целая образовательная программа: от уличной экспозиции «Зимующие птицы Горок» до мастер-классов по созданию правильных кормушек. Особенностью события станут съедобные кормушки из экологически чистых материалов — овса, ягод и семян, которые можно будет получить у смотрителей музея. Эти эко-изделия полностью биоразлагаемы и помогают птицам экономить энергию в холода.

Сотрудники заповедника научат, как размещать кормушки, чтобы защитить птиц от хищников, и расскажут о 100 видах зимующих обитателей парка. Гости узнают, что дятел совершает до 12 000 ударов по дереву за день, а рябинник физически не умеет ходить по земле — только прыгает.

Отмечается, что акция приурочена к народному празднику 12 ноября, когда птицы традиционно переселяются ближе к человеческому жилью. Это уникальный шанс совместить прогулку по заповеднику с реальной помощью природе, научившись заботиться о пернатых соседях профессионально, а не интуитивно.