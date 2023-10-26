В городах РФ стали чаще бродить дикие животные

В регионах РФ выросли случаи появления в населенных пунктах диких животных. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Отмечается, что за последнее время в городах Башкирии, а также в Сочи были замечены бурые медведи, на Ямале – белые медведи, в населенных пунктах Дальнего Востока были зафиксированы случаи появления краснокнижных тигров, а в Ростове-на-Дону – кабанов.

Уточняется, что причины таких инцидентов индивидуальны для каждого субъекта РФ. Так, в Башкирии это связано с ростом популяции медведей на фоне роста стоимости лицензии на охоту, а в Сочи – освоение территории, где раньше проживали звери.