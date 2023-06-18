В Городском округе Пушкинский прошла экоакция

Пушкинцы присоединились ко всероссийской акции «Вода России». Накануне глава округа Максим Красноцветов еще раз напомнил, что состояние окружающей природы во многом зависит от поведения человека. Приведя в доказательство поговорку «чисто там, где не мусорят», он призвал жителей присоединиться к акции.

В этом году акция прошла по берегам реки Серебрянки — популярному месту отдыха и прогулок пушкинцев. К сожалению, после отдыха некоторых горожан на газоне остается мусор, бутылки, одноразовая посуда, упаковки от еды. Жители собрали 16 кубометров метров мусора и 24 кубометра лесного мусора, в основном аварийные сухие ветки.

В экоинициативе по сохранению природы и сбережению чистой воды приняли участие более ста человек. Цель акции — не только сохранить и приумножить природное богатство, но и передать его будущим поколениям.

Глава Максим Красноцветов поблагодарил участников акции, отметив важность подобных инициатив.