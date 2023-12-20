В Химках ущерб от разлива сточных вод составил более миллиона рублей

В Химках сумма ущерба от разлива неочищенных стоков составила более миллиона рублей. Как сообщили в Минэкологии Подмосковья, в результате утечки пострадало озеро Черное.

«Инцидент произошел в результате нештатной работы канализационно-насосной станции в деревне Брехово», - рассказал глава министерства Тихон Фирсов.

Муниципальной администрации было объявлено предостережение о недопустимости нарушений. Также материалы исследования, проведенного на территории, направили в Межрайонную природоохранную прокуратуру.

В министерстве отметили, что в ситуации разбираются. Канализационные сети уже передали в муниципальную собственность, на станции устанавливают новое оборудование.