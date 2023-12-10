В Индии временно остановят испытания ракет для спасения редких видов черепах

Сотрудники организации оборонных исследований и разработок Индии в течение трех месяцев приостановит испытания новых ракет на острове Уилер в восточном штате Одиша с целью возможность находящимся под угрозой исчезновения морским оливковым черепахам отложить яйца. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Добавляется, что прекращение испытаний планируется с января по март 2024 года. Именно в этот период проходит массовое гнездование черепах.

Уточняется, что в настоящее время на острове обитают примерно пять тысяч особей.

Отмечается, что военные и береговая охрана станут следить, чтобы траулеры и рыболовецкие суда не оказывались близко к узким полосам песка около заливов, где черепахи откладывают яйца.