В Ингушетии состоялся визит руководителя РЭО на объекты обращения с твердыми коммунальными отходами

Двенадцатого августа генеральный директор РЭО, Ирина Тарасова, вместе с заместителем руководителя Секретариата вице-премьера Дмитрия Патрушева, Джамбулатом Хатуовым, и экспертами Министерства природных ресурсов и экологии РФ провели оценку организации работы с отходами в Республике Ингушетия. Это задание было поставлено Дмитрием Патрушевым в рамках заседания правительственного штаба по вопросам организации процесса обращения с ТКО.

В рамках рабочей поездки Ирина Тарасова и сопровождающие ее лица ознакомились с функционирующим многоцелевым комплексом, расположенным в станице Нестеровской. Помимо этого, они посетили участок, где планируется строительство современного комплекса, рассчитанного на обработку, переработку и захоронение 200 тысяч тонн ТКО. Ожидается, что данный проект будет профинансирован из федерального бюджета.

В конце визита состоялось совещание с Главой Ингушетии, Махмудом-Али Калиматовым, на котором обсуждались перспективы развития инфраструктуры региона в сфере обращения с отходами, планы строительства новых объектов, а также меры поддержки, которые РЭО готов предоставить для реализации запланированных проектов в республике.