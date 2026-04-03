В Ивановской области обновили оператора по вывозу мусора

В Ивановской области произошла смена регионального оператора, ответственного за обращение с отходами. С начала апреля эти функции будет выполнять компания «Вторресурсхолдинг».

Новый оператор возьмёт на себя обслуживание всего региона и обеспечит полный цикл работы с ТКО. По информации профильного департамента, для вывоза мусора будет использоваться парк из 125 машин.

В пресс-службе РЭО отметили, что смена оператора призвана повысить эффективность работы отрасли и гарантировать жителям бесперебойное предоставление коммунальной услуги.