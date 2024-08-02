В Ядровском лесничестве провели ежегодную акцию «Чистый лес»

«Эта акция проводится не первый год, при поддержке Московской областной Думы. В каждом округе выбрали определенный участок захламленного леса, где мы сегодня проводим уборку», — рассказал Николай Колесниченко, заместитель директора Волоколамского филиала ГКУ МО «Мособллес».

Подчеркнем, что подобные акции проводят для того, чтобы улучшить санитарное состояние лесных насаждений вдоль дорог, чтобы люди могли беспрепятственно попадать в лес и не блуждать в завалах. Во время проведения субботника участок лесного массива очистили от сухого валежника и накопившегося бытового мусора.