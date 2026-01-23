В январе в регионах установят больше 1,6 тысяч контейнеров для отходов

В течение первого месяца нового года российские регионы запланировали закупку и установку 1634 контейнеров для сбора бытовых отходов. Как было заявлено на заседании штаба по организации системы обращения с ТКО под руководством главы Минприроды России Александра Козлова, этот объем составляет 2,5% от намеченного на год.

В январе самое большое число контейнеров планируется установить в Красноярском крае (960 единиц), Москве (250) и Московской области (249), а также в Тверской (55) и Волгоградской областях (49) и Республике Дагестан (47). Всего регионами в текущем году запланировано разместить более 64 тысяч контейнеров для отходов.

В дополнение к этому, в этом месяце будет введено в эксплуатацию 230 площадок для размещения контейнеров. Наиболее высокие показатели по данному направлению демонстрируют Красноярский край (170) и Волгоградская область (35). В общей сложности, в текущем году по всей стране планируется создать более 14 тысяч новых площадок.