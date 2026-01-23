В январские праздники на решение 95% проблем с вывозом отходов ушло меньше суток

В новогодние праздники велось наблюдение за работой региональных властей и компаний, занимающихся вывозом мусора. Специалисты обрабатывали жалобы граждан, поступавшие через систему «РЭО Радар», СМИ и соцсети. Если год назад в течение суток удавалось решить 55% проблем, то в этот раз показатель улучшился до 95%. Об этом сообщила руководитель РЭО Ирина Тарасова на встрече, посвященной организации системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Совещание проходило под председательством министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова.

В ходе мониторинга сотрудники РЭО приняли 262 обращения. Из них 246 проблем были устранены в течение суток, а 10 – не более чем за двое суток. Сложности, возникшие в регионах, были в основном обусловлены сильными снегопадами, особенно на Камчатке. Плохая погода затрудняла подъезд техники к мусорным контейнерам, что вызывало незначительные задержки в графике вывоза отходов.

По данным гендиректора РЭО Ирины Тарасовой, в праздничные дни работа шла штатно. Серьезных сбоев в области управления отходами не выявлено. Однако, риски, связанные с погодными условиями, сохраняются. Важно поддерживать повышенную готовность и продолжать ежедневную координацию действий всех задействованных служб в регионах.