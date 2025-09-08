В южных водоемах России выросло число опасных микроорганизмов, способных заразить человека
Российские ученые обнаружили опасные микроорганизмы в озерах юга
В пресных водоемах южных регионов России зафиксировали резкий рост опасных микроорганизмов, прежде всего раковинных амеб, которые угрожают как рыбам, так и человеку. Об этом говорится в исследовании специалистов Тюменского государственного университета (ТюмГУ), результаты которого опубликованы на портале Applied and Environmental Microbiology.
По мнению авторов научного труда, увеличение количества опасных организмов связано с глобальным потеплением, в частности, повышением температуры и минерализации воды.
Отмечается, что в российских регионах с жарким и засушливым климатом зафиксировано увеличение разнообразия и численности амеб. Эти микроорганизмы вызывают жаберные болезни у рыб и способны передавать легионеллы — бактерии, опасные для человека и вызывающие тяжелые респираторные заболевания.
Проводимые исследования помогут усовершенствовать системы экологического мониторинга, рыбохозяйственного надзора и биологической безопасности. В планах ученых — расширить работу на другие климатические зоны, чтобы оценить масштабы угрозы и разработать меры по защите экосистем и здоровья населения.
