В южных водоемах России выросло число опасных микроорганизмов, способных заразить человека

В пресных водоемах южных регионов России зафиксировали резкий рост опасных микроорганизмов, прежде всего раковинных амеб, которые угрожают как рыбам, так и человеку. Об этом говорится в исследовании специалистов Тюменского государственного университета (ТюмГУ), результаты которого опубликованы на портале Applied and Environmental Microbiology.

По мнению авторов научного труда, увеличение количества опасных организмов связано с глобальным потеплением, в частности, повышением температуры и минерализации воды.

Отмечается, что в российских регионах с жарким и засушливым климатом зафиксировано увеличение разнообразия и численности амеб. Эти микроорганизмы вызывают жаберные болезни у рыб и способны передавать легионеллы — бактерии, опасные для человека и вызывающие тяжелые респираторные заболевания.

Проводимые исследования помогут усовершенствовать системы экологического мониторинга, рыбохозяйственного надзора и биологической безопасности. В планах ученых — расширить работу на другие климатические зоны, чтобы оценить масштабы угрозы и разработать меры по защите экосистем и здоровья населения.

Ранее сообщалось, что в Великобритании на пляж вынесло гигантскую тушу загадочного существа.