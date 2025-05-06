В Калининграде учащиеся вузов освоят основы экономики замкнутого цикла

Калининградский государственный технический университет (КГТУ) внедрил в программы бакалавриата и магистратуры комплекс учебных блоков, разработанных Российским экологическим оператором. Это стало реальностью благодаря вступлению университета в консорциум «Экономика замкнутого цикла» в марте 2025 года.

«Будущие специалисты КГТУ, осваивающие направления „Экология и природопользование“ и „Водные биоресурсы и аквакультура“, познакомятся с передовыми концепциями устойчивого развития, переработки отходов и экологического проектирования. Они получат компетенции в сфере разработки продукции с уменьшенным влиянием на природу, изучат основы экологичного дизайна и приобретут опыт в разработке экологических проектов», — сообщила глава ППК РЭО Ирина Тарасова.

КГТУ интегрировал в образовательный процесс темы, предложенные РЭО, такие как экологический контроль, ESG-трансформация, диджитализация сектора, природоохранное законодательство и просвещение. Данные материалы легли в основу таких дисциплин, как моделирование воздействия человека на природу, обращение с отходами, исследование экологии почв, устойчивое развитие территорий, экология промышленности, защита окружающей среды в рыбном хозяйстве и другие.

«Интеграция модулей РЭО в учебные курсы — это важный этап на пути к подготовке специалистов, способных работать в рамках циклической экономики. Эти знания особенно актуальны для предприятий рыбной отрасли, где необходимы как экономия ресурсов, так и обеспечение безопасности. Мы уверены, что новые подходы позволят будущим выпускникам сформировать экологически устойчивую отрасль», — отметила первый проректор КГТУ Оксана Огий.

Разработки РЭО находятся в открытом доступе и могут быть использованы любым российским вузом. Ознакомиться с ними можно на официальном сайте.