В Кашире провели массовый субботник на Центролитовском пруду

Жители населенного пункта Сорокино в г.о. Кашира позаботились о чистоте природы любимого округа в рамках Всероссийской экоакции «Вода России».

Всероссийская акция по уборке берегов водоемов прошла в Сорокино 3 июля. В экологическом мероприятии поучаствовали сотрудники Каширского отдела территориального управления администрации, молодогвардейцы, добровольцы из «Движения Первых», участники экосообщества Green Team и инициативные жители поселения. Это более 50 неравнодушных к окружающей среде участников.

В ходе акции привели в порядок прибрежную зону, протяженностью около 500 метров, убрали все, что отравляет природу и делает место грязным. Общими усилиями удалось вынести семь кубических метров различного мусора, включая залежалые ветки.

«Наш округ традиционно поддерживает Всероссийскую акцию «Вода России». Чистота берегов рек и озер для нас несомненный приоритет. Я признателен всем неравнодушным жителям, которые откликнулись на инициативу и помогли своим трудом сделать Центролитовский пруд чище», — отметил предприниматель округа Алексей Панченко.

Напомним, что добрая и полезная акция проводится в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов», входящего в нацпроект «Экология». Его запустили по инициативе Минприроды РФ.