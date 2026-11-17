С начала 2025 года в Подмосковье провели более 4 млн телемедицинских консультаций, их доля в структуре всех обращений выросла на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с помощью таких онлайн-приемов пациенты могут обсудить с врачом результаты анализов и исследований, итоги диспансеризации, скорректировать лечение, закрыть больничный лист или продлить электронный рецепт на льготные лекарства. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Мы активно развиваем телемедицину в Подмосковье, чтобы сделать медицинскую помощь удобнее и доступнее для жителей. Многие вопросы сегодня можно решить дистанционно, без необходимости тратить время на посещение поликлиники», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Чаще всего пациенты обращаются за такими консультациями по поводу ранее выявленного заболевания — 38% всех онлайн-консультаций. Кроме того, многие обращения касаются закрытия больничных листов и продления электронных рецептов на льготные препараты. Записаться на прием можно, в том числе, через чат-бот Денис в мессенджере «МАКС».

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.