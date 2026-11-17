На прошлой неделе Комитет по конкурентной политике Московской области совместно с Региональным центром торгов провел 104 аукциона по земельно-имущественным торгам, самая высокая финальная цена была зафиксирована на аукционе по продаже земельного участка в Одинцовском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Одним из эффективно реализованных стал аукцион по продаже земельного участка площадью 9,30 соток для ведения садоводства. Данный объект расположен в Одинцовском городском округе в Голицыно. Стартовая цена начиналась с 1 971 953,4 руб. В аукционе приняло участие семь претендентов. В ходе торгов итоговая стоимость увеличилась более чем в два раза и составила 4 535 492,82 руб.

Найти участок или помещение в Московской области можно на региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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