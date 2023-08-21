В Кашире с начала года отсортировано пять тысяч тонн макулатуры

В Московской области активно занимаются сортировкой и обработкой макулатуры. На комплексах «РТ-Инвест» с начала года отобрано 15 тысяч тонн.

По сравнению с 2022 годом объем увеличился почти в два раза. Это объясняется, с одной стороны, повышением качества производственного отбора ресурсов, с другой, в раздельном сборе мусора все более активно принимают участие жители региона.

Лидером по отбору макулатуры является каширский комплекс по переработке отходов «Дон» (пять тысяч тонн). За ним идут КПО «Север» в Сергиевом Посаде (четыре тысячи) и КПО «Храброво» в Можайске (более трех тысяч).

«РТ-Инвест» является везущим игроком на рынке в соответствующем сегменте, единственный в России использует комплексную систему работы с отходами, цель которой превратить их в полезные ресурсы. В частности, из мусора производят гофрокартон и различные виды упаковки.