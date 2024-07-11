В Кемеровской области запрещен сбор кедрового ореха до середины августа
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В Кемеровской области заготовка кедрового ореха разрешена только с 17 августа. Об этом сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на региональный департамент лесного комплекса.
Подчеркивается, что за сбор шишки ранее установленного срока грозит административная ответственность в виде штрафа, поскольку это наносит вред будущим урожаям, ослабляет деревья и приводит к их гибели.
Также по поручению врио губернатора Кузбасса Ильи Середюка, все леса на территории Кемеровской области станут патрулироваться спецслужбами, чтобы препятствовать браконьерской заготовке.